Wiener Wut-Veganerin fordert Rap-Star zu 'Battle' heraus

Seit 1. April ist die militante Veganerin auf OnlyFans unterwegs.Doch auch als Rapperin will sich die Influencerin nun versuchen. Sie fordert einen Rap-Star zu einem Battle heraus.

Auf ihrer Page "Die wilde Veganerin", wie Raffaela Raab auf Instagram heißt, zeigt sich die TikTok-Veganerin mehr als nur freizügig. Die berühmt-berüchtigte Tierschutz-Aktivistin will sich nämlich nun ein weiteres Standbein aufbauen. Ihre freizügige Karriere startete die TikTokerin ausgerechnet am 1. April. Viele User dachten zunächst noch an einen Aprilscherz, doch weit gefehlt. Bereits wenige Tage später machte ein Porno die Runde, bei dem sie einen Mann offensichtlich oral befriedigte.

Rap-Star zu Battle herausgefordert

Neben ihrer TikTok-Karriere war Raffaela Raab auch immer wieder als Rapperin im Einsatz. Besonders das Lied über das Schwein Rosalinde gingt viral und verbreitete sich wie ein Lauffeuer. Nun geht sie aber einen Schritt weiter und fordert den Deutschrap-Star Farid Bang zu einem Battle heraus.

© diewildeveganerin/Instagram ×

In ihrer Instagram Story teilte die Wut-Veganerin aus: "Wer will ein Rap-Battle mit Farid Bang vs. Veganismus haben", so Raab auf Social Media. Wann das Rap-Battle jetzt steigen soll, ist noch unklar.