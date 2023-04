Mega-Shitstorm gegen Wiener Wut-Veganerin

Viele User hielten es für einen Aprilscherz, als sich die bekannte TikTok-Veganerin Raffaela Raab freizügig auf Instagram zeigte. Doch Raab promotete auch Tage danach noch ihr neues OnlyFans-Konto, mit sexy Inhalten. Auf Instagram setzt es einen Shitstorm.

Auf ihrer Page "Die wilde Veganerin", wie Raab auf Instagram heißt, zeigt sich die TikTok-Veganerin mehr als nur freizügig. Die berühmt-berüchtigte Tierschutz-Aktivistin will sich nämlich nun ein weiteres Standbein aufbauen, oe24 berichtete. Auf OnlyFans will sie sexy Inhalte zeigen, auf denen sie komplett blank zieht. Aktuell kostet ein Monatsabo bereits 20 Euro. Ein lukratives Geschäft sollten sich genug User erbarmen und Raab das Geld überweisen.

Auf Instagram gibt es jedoch einen Mega-Shitstorm gegen die Wienerin, die vor allem wegen ihrer radikalen Ansichten zum Tierschutz und Speziesismus Bekanntheit erlangte. "Ich geh brechen", so ein User auf Instagram. "Das du die Leute öffentlich anredest, du bei DSDS warst und versuchst zu rappen okay, aber das du jetzt auch noch deinen Körper für Likes hergibst nur damit dir jemand Gehör schenkt ist echt mega cringe sorry", so ein weiterer User, der auf das gescheiterte DSDS-Abenteuer von Raab anspielt.

"Ich kann nicht glauben dass, das echt ist", "Was ist mit dir passiert", "Was hat das jetzt mit Vegan zu tun?", "bestes Beispiel, wie man eigentlich ein ziel verfolgt und dann doch lieber die Chance ausnutzt, um richtig Fame zu werden", so weitere wenig schmeichelhafte Kommentare auf der Instagram-Seite von Raab.

Doch nicht nur auf OnlyFans will Raab ihr Glück versuchen. Auch auf Bestfans, MYM Fans und auf Twitch versucht die "militante Veganerin" ihr Glück. Zudem gibt es eine eigene Telegram-Gruppe für die expliziten Inhalte.