Heiße Fotos: Wiener Wut-Veganerin jetzt auf OnlyFans

Die berühmt-berüchtigte Tierschutz-Aktivistin Raffaela Raab baut sich nun ein weiteres Standbein auf: Völlig überraschend kündigt die Österreicherin ihre neue 'OnlyFans'-Tätigkeit an.

Die Militante Veganerin ist zur Zeit in aller Munde! Nicht nur aufgrund ihrer teils radikalen Ansichten zum Tierschutz und Speziezismus, sondern aufgrund ihrer neuen Karriere auf der Erotik-Plattform "OnlyFans". All das kündigt sie In einem neuen Instagram-Post an:

Auch in einem weiteren Post gibt sich Raab betont sexy:

Diese Beiträge sollen nur ein Vorgeschmack auf das sein, was noch kommen soll. Die 27-Jährige kündigt an, für 20 US-Dollar im Monat komplett(!) blank zu ziehen.