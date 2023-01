Irre: Richter masturbierte während Gerichtsverhandlung '15 Mal'

Ein ehemaliger Richter, der während der Verhandlung mit einer Penispumpe masturbierte, wurde zu vier Jahren Gefängnis verurteilt.

Der Richter aus Oklahoma saß 23 Jahre lang auf der Richterbank und wurde angeblich dabei erwischt, wie er das Gerät unter seiner Robe benutzte. Der Vorfall, der sich bereits 2006 ereignete, erlangte aber nun internationale Aufmerksamkeit.

Der damals 59-jährige Thompson wurde in vier Fällen wegen unsittlicher Entblößung in seinem Gerichtssaal in Creek County zu vier Jahren Haft verurteilt und musste außerdem eine Geldstrafe von 40 000 Dollar zahlen. Eine ehemalige Gerichtsreporterin Lisa Foster sagte den Behörden, dass sie Thompson während eines Mordprozesses im August 2003, bei dem ein Mann beschuldigt wurde, ein Kleinkind zu Tode geschüttelt zu haben, offenbar fast täglich mit dem Gerät gearbeitet habe.

© Court TV

Sie erinnerte sich daran, dass der Großvater des ermordeten Kleinkindes eine emotionale Aussage machte und dabei "wirklich Tränen in den Augen hatte, und der Richter stand da oben und pumpte mit dieser Pumpe". "Es war ekelerregend", sagte die Gerichtsreporterin.

Richter Thompson sagte, dass er die Penispumpe von einem engen Freund, mit dem er angeln ging, zum 50. Geburtstag geschenkt bekommen hatte. Der verheiratete Vater von drei Kindern sagte aus: "Es war nichts, was ich verheimlicht habe. Im Nachhinein betrachtet, hätte ich sie wegwerfen sollen."