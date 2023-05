Ein geretteter Hund nutzte die Gelegenheit, um seinen neuen Besitzern zu entkommen, und lief 50 Kilometer zurück in sein früheres Zuhause, doch dort wollte ihn niemand mehr haben.

Cooper, ein liebenswerter Golden Retriever, war fast einen Monat lang verschwunden und legte schätzungsweise 50 Kilometer zurück, nachdem er nur ein paar Stunden in seinem neuen Zuhause in Dungannon, County Tyrone, Nordirland, verbracht hatte.

Hund lief lange Distanz

Seine früheren Besitzer waren nicht mehr in der Lage, sich um ihn zu kümmern und mussten ihn abgeben, woraufhin ihn eine andere Familie mit offenen Armen aufnahm, wo er seinen Lebensabend mit einer anderen vierbeinigen Freundin namens Molly verbringen sollte. Cooper, der von der Wohltätigkeitsorganisation Lost Paws NI als "extrem ängstlich in einer neuen Umgebung" beschrieben wurde, gelang es, sich zu entwischen, und damit begann sein filmreifes Abenteuer.

© Lost Paws NI

Der Hund war 25 Tage lang auf der Flucht und schaffte es irgendwie allein zu überleben. Lost Paws NI hat sofort gehandelt, indem sie Posts in den sozialen Medien und Plakate in der Gegend veröffentlichten, Futterstellen einrichteten und von Tür zu Tür gingen, um mit den Anwohnern zu sprechen.

© Lost Paws NI

Der Hund wurde später am Grundstück seines alten Zuhauses gefunden. Dort wollte man das Tier jedoch nicht mehr. Sein neuer Besitzer Nigel Fleming, ein Fotograf aus Dungannon, erzählte BelfastLive: "Ich hatte Cooper ein paar Tage zuvor kennengelernt, in der Hoffnung, er würde meinem Golden Retriever Molly Gesellschaft leisten. "Ich wollte die Hunde gerade aus dem Auto holen und sie für ihren ersten gemeinsamen Spaziergang an die Leine nehmen, als Cooper ausrastete. Er sprang buchstäblich über Molly hinweg, stieß die Autotür so weit auf, dass er an mir vorbeikam, und rannte davon."