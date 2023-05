Familie will Grundstück nicht verkaufen: Stadt wird rundherum gebaut

Auf einem riesigen Grundstück, das von einer Wohnsiedlung umgeben ist, lebt eine Familie, die sich weigert, ihr geliebtes Grundstück aufzugeben.

Das zwei Hektar große Grundstück in The Ponds sticht hervor, nachdem in den letzten Jahren Reihen von Hunderten von nebeneinander liegenden Häusern rund um den Block entstanden sind. Ein ortsansässiger Immobilienmakler lobt die Familie Zammit dafür, dass sie trotz der hohen Summen, die ihnen wahrscheinlich angeboten wurden, an Ort und Stelle geblieben ist.

Alle Angebote abgelehnt

"Die meisten Leute haben schon vor Jahren verkauft, aber diese Jungs haben durchgehalten. Das muss man ihnen hoch anrechnen", sagte Taylor Bredin, Makler von Ray White Quakers Hill, gegenüber 7News und fügte hinzu, dass auf dem Grundstück wahrscheinlich bis zu 50 Häuser gebaut werden könnten. "Je nachdem, wie weit man den Bebauungsplan vorantreibt, könnte man 40 bis 50 Grundstücke auf so etwas bauen, und wenn man es unterteilt, würde ein 300 Quadratmeter großer Block eine Million Dollar einbringen.

Die dicht bebauten Nachbarhäuser reichen bis an den Zaun des Grundstücks heran, und die Nachbarn wollen Berichten zufolge nicht, dass die Eigentümer verkaufen, da sie gerne in einer Sackgasse leben. Die Mutter Diane Zammit, 50, sagte, die Gegend sei früher "Ackerland mit kleinen roten Backsteinhäusern und Cottages" gewesen. "Jedes Haus war einzigartig und es gab so viel Platz - aber das ist jetzt vorbei. Es ist einfach nicht mehr dasselbe", sagte sie der Daily Mail Australia.

Die Bauunternehmer setzten ihr Projekt fort und bauten um das Haus herum, so dass es von Betonmauern umgeben war.