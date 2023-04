Mega-Asteroid schrammt nur knapp an Erde vorbei

2012 KY3 wurde als erdnahes Objekt (NEO) eingestuft und ist zwischen einem halben und etwas mehr als einem Kilometer groß.

Ein Mega-Asteroid soll der Erde nahe kommen, wie Satellitenbilder zeigen. Der Asteroid 436774 oder 2012 KY3 wird morgen in Erdnähe vorbeiziehen. Konkret soll der Asteroid einen Durchmesser von 540 bis 1.200 Meter haben und mit rund 4,8 Millionen Kilometer Entfernung an der Erde vorbeifliegen.

Dieses Land verschenkt E-Zigaretten an eine Million Raucher

Mörder täuscht eigenen Tod im Gefängnis vor, um zu fliehen

Planeten-Killer

Ein Asteroid wird als erdnahes Objekt eingestuft, wenn seine Entfernung von unserem Planeten weniger als das 1,3-fache der Entfernung von der Erde zur Sonne beträgt (die Entfernung Erde-Sonne beträgt etwa 93 Millionen Meilen), so das Joint Propulsion Laboratory (JPL) der Nasa.

Der Asteroid fällt in die Kategorie der Planetenkiller-Objekte, da Asteroiden, die größer als ein Kilometer sind, den Eintritt in die dichte Erdatmosphäre überleben können. 2012 KY3 wird jedoch keine Bedrohung für die Erde darstellen. Das letzte Mal kam dieser Asteroid der Erde im Januar 2019 nahe, als er bis auf 6.82.88.436 Kilometer an den Planeten herankam. Das nächste Mal wird er dem Planeten im Jahr 2025 so nahe kommen.