Mörder täuscht eigenen Tod im Gefängnis vor, um zu fliehen

Ein verurteilter Mörder, der seinen eigenen Tod vorgetäuscht hat, um aus dem Gefängnis zu entkommen, wurde nach fast einem Jahr auf der Flucht verhaftet.

Thabo Bester aus Südafrika wurde 2012 zu lebenslanger Haft verurteilt, nachdem er wegen Vergewaltigung und Mordes an seiner Freundin Nomfundo Tyhulu verurteilt worden war. Ein Jahr zuvor wurde er auch der Vergewaltigung und des Raubes an zwei anderen Frauen für schuldig befunden.

Der 35-jährige Bester wurde als "Facebook-Vergewaltiger" bezeichnet, da er die sozialen Medien nutzte, um Opfer zu finden. Im vergangenen Mai wurde ein Mann in Besters Zelle im Mangaung Correctional Centre in Bloemfontein verbrannt aufgefunden. Schnell wurde jedoch klar, dass es sich nicht um Bester handelte und dass die Person an einem stumpfen Schädeltrauma gestorben war.

In einer gemeinsamen Erklärung der Polizei und des Justizministeriums, die Anfang des Monats veröffentlicht wurde, heißt es: "Nach dem Ergebnis der DNA-Analyse, die bestätigte, dass es sich bei der aufgefundenen Leiche des Verstorbenen nicht um Thabo Bester handelt, wird in einem Mordfall ermittelt. Bester nutzte die Verwirrung, um aus dem Gefängnis zu fliehen. Erst rund einem Jahr nach dem Mord wurde der Mann Anfang April mit zwei Frauen gefunden.

Wie auf einer Pressekonferenz erklärt wurde, wurden die drei Verdächtigen etwas mehr als sechs Meilen von der kenianischen Grenze entfernt gefunden: "Es sieht so aus, als wären sie auf dem Weg in ein anderes Land." Bester wartet nun auf seine Auslieferung nach Südafrika