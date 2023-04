Nach 20 Jahren: 'School of Rock' Reunion fix

Jack Black hat bestätigt, dass er zum 20-jährigen Jubiläum ein Wiedersehen mit der Besetzung der Komödie "School of Rock" von 2003 plant.

In dem Film spielt Black die Rolle von Dewey Finn, einem Gitarristen, der sich in einer Schule als Vertretungslehrer ausgibt. Dort gründet er mit den jungen Schülern eine Rockgruppe, führt sie zu einem lokalen Wettbewerb "Battle of the Bands".

All diese Kinder - man höre und staune - waren 10 Jahre alt, als wir den Film drehten, und jetzt sind sie alle um die 30", sagte Black kürzlich gegenüber Entertainment Tonight. Wir werden uns zusammensetzen und ein 20-jähriges Jubiläum feiern. Wir mögen es zu feiern. Ich freue mich schon darauf, alle Erwachsenen aus 'School of Rock' zu sehen.

Film war großer Erfolg

Im April 2022 sagte Black gegenüber ET, dass die Zeit, in der er an dem Projekt mitarbeitete, eine seiner schönsten Zeiten in Hollywood war. Meine besten Erinnerungen sind einfach diese Gruppe von Kindern und wie lustig und großartig sie waren", sagte er. Es ist definitiv der Höhepunkt meiner Karriere, das kann ich sagen. Ehrlich.

School of Rock" wurde 2003 veröffentlicht und war sowohl bei den Kritikern als auch an den Kinokassen ein Erfolg. In den vergangenen zwei Jahrzehnten hat sich der Film zu einem Klassiker entwickelt, der auch eine Fernsehserie und ein Broadway-Musical inspiriert hat.