Mann prügelt Baby (1) tot: Gibt Katze die Schuld!

Ein Vater wird eine lange Zeit hinter Gittern verbringen, weil er seine kleine Tochter (1) zu Tode geprügelt und die Verletzungen des Babys auf eine der Katzen der Familie geschoben hat.

Bezirksrichter Gregory J. Anderson verurteilte am Dienstag den 41-jährigen Kristopher Henderson zu 15 Jahren Gefängnis, nachdem er sich in einem Anklagepunkt des vorsätzlichen Mordes zweiten Grades schuldig bekannt hatte, wie aus den Gerichtsunterlagen hervorgeht.

Nach dem Gesetz des Bundesstaates Minnesota muss Henderson, dem 526 bereits verbüßte Tage gutgeschrieben wurden, nur zwei Drittel seiner Strafe im Gefängnis absitzen, was etwa 8,5 Jahren entspricht. Der Rest der Strafe wird auf Bewährung verbüßt. Im Rahmen eines Vergleichs ließ die Staatsanwaltschaft mehrere andere Anklagepunkte gegen Henderson fallen, darunter Totschlag, Körperverletzung ersten Grades und böswillige Bestrafung eines Kindes.

Schwer Verletzungen bei Kleinkind

Laut einer Kopie der gegen Henderson eingereichten Strafanzeige brachten er und die Mutter des Kindes am Abend des 23. September die kleine Adaline mit einer Reihe von schrecklichen Verletzungen in ein örtliches Krankenhaus, darunter zwei gebrochene Beine, mehrere gebrochene Rippen und Blutungen im Gehirn. Aufgrund der Schwere der Verletzungen des Säuglings beschloss das medizinische Personal, das Kind zur weiteren Behandlung in die Kinderklinik der Mayo Clinic in Rochester zu verlegen. In einem Gespräch mit den Ermittlern sagte die Mutter, dass es ihrer Tochter gut ging, bevor sie an diesem Tag zur Arbeit ging. Sie sagte, sie habe das Kind am Morgen gefüttert, es dann wieder schlafen gelegt und sei gegangen.

Mutter war bei Tat nicht anwesend

Die Mutter arbeitete bis etwa 18 Uhr, sagte aber, Henderson habe ihr gegen 17 Uhr eine SMS geschickt, um ihr mitzuteilen, dass er die 19 Pfund schwere Katze der Familie dabei erwischt habe, wie sie sich auf ihre kleine Tochter "gelegt" habe. Als die Mutter nach Hause kam, sagte sie, dass die Augen ihrer Tochter aussahen, als wären sie aus ihrem Kopf herausgequollen". Die Mutter sagte, sie habe ihre eigene Mutter angerufen, und nachdem sie den Zustand ihrer Tochter besprochen hatte, beschloss sie, sie in die Notaufnahme zu bringen.

Die Ermittler befragten daraufhin Henderson. In den Gerichtsunterlagen heißt es, dass er den Ermittlern zunächst sagte, er wisse nicht, wie sich seine Tochter ihre Verletzungen zugezogen habe. Dann behauptete er jedoch, sie sei von der Katze der Familie verletzt worden. Ärzte stellten jedoch rasch fest, dass die Verletzungen nicht von einer Katze stammen konnten. Schließlich stellte sich heraus, dass der Mann das Baby zu Tode geprügelt hatte, weil es nicht ruhig war.