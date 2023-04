Megan Fox und Machine Gun Kelly sind wieder zusammen

Fox und Kelly wurden letzte Woche beim Herumtollen am Strand von Hawaii gesichtet, zwei Monate nachdem es Trennungsgerüchte gegeben hatte.

Auf Fotos, die Page Six zugespielt wurden, sah man die beiden lächelnd, als der "Bloody Valentine"-Rocker Fox Huckepack nahm. Die beiden wurden auch händchenhaltend gesehen, als sie am Samstag am Ufer spazieren gingen. Eine ungenannte Quelle verriet Us Weekly, dass Kelly und Fox beschlossen haben, ihre Hochzeit auf Eis zu legen, während sie weiter an ihrer Beziehung arbeiten.

"Megan Fox und MGK sind wieder zusammen, aber sie lassen es langsam angehen", so der Insider. "Sie haben die Hochzeitsplanung auf Eis gelegt, um an ihren Problemen zu arbeiten. Sie hatten eine große Hochzeitszeremonie in L.A. geplant, die jetzt auf Eis liegt."

© Twitter/Meganxcolson ×

"Dieser Hawaii-Urlaub war genau das, was sie brauchten, um wieder zueinander zu finden und an ihrer Beziehung zu arbeiten", sagte ein zweiter ungenannter Informant über die Reise des Paares nach Hawaii. "So schwierig es auch war, diese schwierige Zeit hat sie in vielerlei Hinsicht fast noch näher zusammengebracht. Sie haben die feste Absicht, ihr Leben gemeinsam zu verbringen und die Dinge um jeden Preis zum Laufen zu bringen."

© Twitter/Meganxcolson ×

Vor wenigen Monaten war eine Krise zwischen den beiden Stars ausgebrochen, Fox löschte sogar kurzfristig ihren Instagram-Kanal. Man darf gespannt sein, wie lange die beiden nun miteinander glücklich sind.