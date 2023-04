Lehrerin organisierte 'FIGHT CLUB' innerhalb der Klasse

Dieser Fall gibt zu denken. Eine Lehrerin soll Prügeleien innerhalb einer Klasse organisiert und nicht eingeschritten sein, als die Kämpfe eskalierten.

Eine Lehrerin der Griffin Middle School in Florida muss sich derzeit vor Gericht verantworten, weil sie angeblich Schulkämpfe in ihrem Klassenzimmer organisiert hat.



Nach der Analyse von Videobeweisen zitierten die Ermittler Aussagen der Lehrerin wie "kein Geschrei, kein Nichts", anstatt einzugreifen.



Frau Footman sagte den Ermittlern, dass sie die Schlägereien nicht organisiert habe, räumte aber ein, dass sie nicht um Hilfe gerufen oder sie abgebrochen habe. Auf dem Filmmaterial ist zu sehen, wie sie die Spielregeln festlegt und den Teilnehmern sagt, dass sie nicht an den Haaren ziehen und ihre Zusammenstöße auf jeweils 30 Sekunden begrenzen sollen, berichtet der WCTV.

Sie wurde schließlich wegen vierfacher Beihilfe zur Straffälligkeit eines Minderjährigen angeklagt.