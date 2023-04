Dieser Hund winkt jedem Kunden, der Supermarkt verlässt

Experten zufolge kann das Heben der Pfoten eines Hundes ein Zeichen für Vorfreude, Neugier oder Unsicherheit gegenüber einer Situation sein.

Die Aufnahmen aus Catanduva, Sao Paulo, zeigen den freundlichen Hund namens Agusta, der geduldig vor dem Geschäft sitzt und die Kunden begrüßt, wenn sie das Geschäft betreten oder verlassen. Einige Kunden bleiben stehen und streicheln dem Hund sanft über den Kopf.

Der Besitzer Jeferson Alexandre Rodrigues, 53, sagte, er habe Agusta 2019 adoptiert, nachdem er in den sozialen Medien von dem Tier gelesen hatte. Die Hündin war von einer Rettungsgruppe gefunden worden, mit blauen Flecken, unfähig zu laufen und zitternd vor Angst, bevor sie eine Woche lang im Krankenhaus behandelt wurde.

Nun ist sie Teil der Werkstatt, in der der Mann arbeitet. Herr Rodrigues erzählte G1 News: "Als sie in meine Werkstatt kam, hatte sie noch Angst vor Menschen, aber mit der Zeit fasste sie Vertrauen und wurde zu dem Ding, das wir in dem Video sehen. Seit 2019 ist sie die wichtigste Mitarbeiterin in der Werkstatt."

Der Besitzer des Hundes, der seinen Hund nach der Motorradmarke Agusta benannt hat, sagte, dass das Hündchen "jedem, der den Supermarkt verlässt, mit der Pfote zuwinkt" und ein "echter Charakter" sei.