Treuer Zuhörer: Fuchs lauscht regelmäßig an Banjo-Tönen von Musiker

Andy Thorn, Banjospieler aus Colorado, ist wegen seines Superfans Foxy auf Reddit und Instagram viral gegangen.

Bereits seit mehreren Jahren kursieren Videos im Internet, die zeigen, wie der Banjospieler beim Anstimmen der Töne Gesellschaft von einem Fuchs bekommt. Nach unzähligen Besuchen, die der Fuchs dem Musiker abgestattet hat, bekam das Tier den klingenden Namen "Foxy". Auch bei seinem letzten Video war das Tier wieder zugegen und lauschte an den Tönen des Mannes.

"Unser Lieblingsbesucher kam gestern Abend vorbei, also habe ich ein Stück gespielt, das ich nur für ihn geschrieben habe. "Whisker Twitchin". Wir sind so froh, dass Foxy wieder aufgetaucht ist!", so Thorn auf Instagram. "Ich habe also immer Banjo auf der Terrasse gespielt. Und eines Tages blieb er einfach stehen und hörte sich die Banjo-Musik ein wenig an. Immer wenn er vorbeikam, spielte ich draußen und wir hingen einfach mit dem Fuchs ab. In den ersten Monaten der Pandemie scherzten wir, dass er der einzige Freund war, mit dem wir zusammen sein durften.", sagte Thorn.