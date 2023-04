OnlyFans-Starlet wird jetzt Rennfahrerin

Die 28-jährige Gracie war früher Supercar-Fahrerin, bevor sie in die Erwachsenenunterhaltung wechselte, und plante schon seit einigen Jahren ihre Rückkehr in den Motorsport.

2017 kehrte sie dem Motorsport den Rücken, um sich auf ihre OnlyFans-Karriere zu konzentrieren. Nun plant sie jedoch ein Comeback. Gracie traf die Entscheidung, nachdem sie nicht genug Geld verdiente, um ihre Leidenschaft fortzusetzen. Der OnlyFans-Star hat angekündigt, dass sie in der GT World Challenge Australia-Serie wieder hinter dem Steuer sitzen wird.

© Instagram / @therenee_gracie ×

Gracie hatte ihre Rückkehr in den Sport bereits im vergangenen Monat angedeutet, als bekannt wurde, dass sie die Hauptrolle in einem neuen Dokumentarfilm spielen würde, der ihr Comeback in den Sport begleiten wird. Ihr erstes Rennen wird sie am 28. April in Perth bestreiten.

© Instagram / @therenee_gracie ×

Das sagt Gracie

Gracie sagte auf der Website der GT World Challenge Australia: "Ich habe angefangen, eine Rückkehr in den Sport für 2021 zu planen, als ich anfing, ernsthaft mit Leuten zu reden und herauszufinden, was möglich ist. Die ersten Anzeichen deuteten darauf hin, dass es schwierig war, die nötige Unterstützung in der Industrie zu finden, damit es funktioniert, also nahmen wir uns Zeit, um zu planen und das ideale Programm zusammenzustellen. Einige Gelegenheiten, die sich boten, waren richtig und einige waren falsch, aber die Sterne haben sich so zusammengefügt, dass das alles funktioniert hat."

© Instagram / @therenee_gracie ×

Die 28-Jährige sagte, es sei schwierig gewesen, in den Sport zurückzukehren, weil einige Motorsportfunktionäre ihre OnlyFans-Karriere missbilligt hätten. Laut eigenen Angaben will die 28-Jährige mit nicht jugendfreien Inhalten rund 270.000 Euro im Monat verdient haben.