Unmenschlich: Fahrer wirft Hundebaby aus dem Fenster

Während einer zweistündigen Verfolgungsjagd mit einem wegen versuchten Mordes gesuchten Verdächtigen wurde ein hilfloser Welpe aus dem Fenster eines Autos geworfen.

Bei der Verfolgungsjagd, die durch mehrere Bezirke in LA führte, nahm die Polizei insgesamt drei Personen fest. Gustavo Alvarez wurde wegen Mordes gesucht und von den Bematen dingfest gemacht. Die an der Verfolgungsjagd Beteiligten zerstörten den Chevy-Truck, mit dem sie ursprünglich losgefahren waren, als sie ein anderes Fahrzeug rammten, aber Alvarez gelang es, in ein anderes Fluchtauto zu springen, ohne erwischt zu werden.

© LAPDHQ/Twitter

Während der Verfolgung befand sich ein acht Wochen alter Hundewelpe im Auto, der jedoch irgendwann in eine Michael-Kors-Designertasche gesteckt und aus dem Fenster des fahrenden Fahrzeugs geworfen wurde.

Es ist unklar, wem der Welpe gehörte, aber das Los Angeles Police Department (LAPD) versicherte, dass die Beamten in der Lage waren, den jungen Hund zu retten, nachdem er aus dem Fenster geworfen worden war, und sagte in einer Erklärung, dass der Hund "wie durch ein Wunder" den Vorfall unverletzt überstanden habe.