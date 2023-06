Ex-US-Geheimdienstler: USA verstecken abgestürzte UFOs

Die Aussagen eines Ex-US-Geheimdienstlers sorgen weltweit für Aufsehen.

Konkret geht es um die Aussagen des ehemaligen US-Militärgeheimdienstlers David Charles Grusch (36). Er behauptet, die US Regierung sei im Besitz von Wrackteilen, die offenbar von außerirdischen Raumschiffen stammen. Demnach sollen die Behörden seit Jahrzehnten probieren, die Alien-Technologien auszubauen.

Die Aussagen von Grusch wurden auf dem Internet-Portal "The Debrief" in einem Artikel von den angesehenen Investigativ-Journalisten Leslie Kean und Ralph Blumenthal (u.a. "New York Times") veröffentlicht. Dort behauptet er, er habe dem US-Kongress und dem Generalinspekteur der US-Geheimdienste Informationen überbracht, wonach in einem Geheim-Programm an Wrackteilen - vielleicht sogar intakte UFOs - "nicht menschlichen Ursprungs" geforscht wird.

Andere US-Geheimdienstler liefern ähnliche Informationen

Zu dem Ergebnis, dass es sich um ein Objekt "exotischen Ursprungs" handeln müsse, kamen die Behörden laut dem Insider aufgrund zahlreicher Analysen. Die Objekte seien von einer "nicht menschlichen Intelligenz" erschaffen worden. Der Insider wird dem Kongress vor, die Enthüllungen der Öffentlichkeit vorzuenthalten. Er erstattete sogar Anzeige.

Die Journalisten, die mit Grusch sprachen, berichten auch von anderen aktiven und pensionierten US-Geheimdienstlern, die "unabhängig voneinander ähnliche Informationen geliefert haben."