Firma stellt Person ein, die hauptberufliche Weihnachtsfilme schauen soll

Die Stelle beinhaltet jährliche Mitgliedschaften bei den wichtigsten Streaming-Diensten wie Netflix, Hulu, Disney+, Amazon Prime, Max und Apple TV+.

Sie schauen gerne Weihnachtsfilme? Dann ist diese Stelle genau das Richige für Sie. Eine Firma stellt nun eine Person ein, die 25 Weihnachtsfilme in 25 Tagen schauen soll. Wenn Sie sich das zutrauen und schon bei dem Gedanken daran einen Hauch von Aufregung verspüren, dann ist die Stelle als CableTV Chief of Cheer genau das Richtige für Sie. Sie müssen einen Wohnsitz in den Vereinigten Staaten haben und mindestens 18 Jahre oder älter sein.

Die Stelle beinhaltet jährliche Mitgliedschaften bei den wichtigsten Streaming-Diensten wie Netflix, Hulu, Disney+, Amazon Prime, Max und Apple TV+.

Der ausgewählte Kandidat wird die Filme auf der Grundlage von Nostalgie, fröhlicher Handlung und allgemeiner Weihnachtsstimmung bewerten. Außerdem sucht CableTV nach Kommentaren zu benutzerfreundlichen Streaming-Plattformen und zur Auswahl von Weihnachtsfilmen. Es ist ein Job, der Spaß macht, Filme zu schauen, und Vorteile bietet.