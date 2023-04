Mann kam sechs Jahre nicht zur Arbeit: Keinem fiel es auf

Mann kommt 6 Jahre lang nicht in die Arbeit und niemand bemerkt es, bis er einen Preis gewinnt.

Sechs Jahre lang kassierte ein Bauleiter in Spanien still und heimlich ein Gehalt von 41.500 Euro von seiner Gemeindeverwaltung, ohne zur Arbeit zu erscheinen. Und er wäre auch damit durchgekommen, wenn er nicht eine Auszeichnung für seine 20 Jahre treuen Dienst erhalten hätte.

Joaquín García, 69, wurde zu einer Geldstrafe von 30.000 Euro verurteilt, weil er seinen bezahlten Urlaub verlängert hatte - die Höchststrafe, die Regierungsbeamte verhängen können, berichtet die BBC.

Kurioser Fall

Laut dem stellvertretenden Bürgermeister Jorge Blas bemerkten die Behörden erst, als García für seine Arbeit ausgezeichnet werden sollte, dass seine Stelle unbesetzt war. "Ich fragte mich, ob er noch dort arbeitete, ob er in den Ruhestand gegangen oder gestorben war. Aber die Gehaltsliste zeigte, dass er immer noch ein Gehalt bezog", sagte Blas der spanischen Zeitung El Mundo, wie The Local berichtet.

Mobbing als Auslöser

"Ich rief ihn an und fragte ihn: 'Was hast du gestern gemacht? Im Monat davor, im Monat davor?' Er wusste nicht, was er sagen sollte", so Blas. Garcias Mitarbeiter der Wasserwerke dachten, die Anlage werde von den örtlichen Behörden überwacht, weil sie Garcia so lange nicht mehr gesehen hatten. Garcias Anwalt, der in seinem Namen sprach, machte Berichten zufolge Mobbing an seinem Arbeitsplatz für seine Abwesenheit verantwortlich. Er sagte auch, es gäbe keine Arbeit zu tun.

Personen, die Garcia nahe stehen, erzählten El Mundo, dass er sich stattdessen der Lektüre von Philosophie widmete und dass er das Mobbing nicht meldete, weil er befürchtete, entlassen zu werden.