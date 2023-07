Durch Stromschlag Feuer gefangen: Arbeiter läuft brennend durch Straße

Durch die Beschädigung der Starkstromleitung entstand ein gefährlicher Lichtbogen, der den Strom auf einen oder mehrere Arbeiter überspringen ließ.

Bei Bauarbeiten an einem Parkhaus in Dortmund wurde offenbar eine Starkstromleitung beschädigt, was zu einem verheerenden Stromschlag führte. Ein Augenzeuge berichtet: "Plötzlich sah ich einen grellen Lichtblitz und kurz darauf rannte ein Mann brennend über die Straße!"

Horror-Unfall

Die "Bild"-Zeitung berichtet, dass gegen 11:45 Uhr die Bauarbeiter an einer Fernwärmeleitung arbeiteten, als es zu dem tragischen Vorfall kam. Durch die Beschädigung der Starkstromleitung entstand ein gefährlicher Lichtbogen, der den Strom auf einen oder mehrere Arbeiter überspringen ließ.

Insgesamt wurden drei Personen verletzt, wobei einer von ihnen lebensgefährliche Verletzungen erlitt. Der brennende Mann, den die Augenzeugen sahen, kämpft derzeit um sein Leben. Die örtliche Polizei bestätigt: "Einer der Arbeiter erlitt einen Stromschlag und wurde lebensgefährlich verletzt. Zwei weitere wurden ebenfalls verletzt." Die Verletzten wurden umgehend von Rettungswagen und einem Notarzt versorgt.