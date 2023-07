So können Spinnen Männern bei Impotenz helfen

Viele Dinge können dazu beitragen, unser Sexualleben zu verbessern, aber das Spinnen dabei helfen können, hätten wohl die wenigsten gedacht.

Es hat sich herausgetsellt, das Spinnen der Grund sind, das Männer bei impotenz wieder an Lust gewinnen können. Die Seide, die von den kleinen Krabbeltieren gesponnen wird, soll impotenten Männern helfen, ihr Sexualleben zu verbessern.

Tests erfolgreich

Laut The Sun wurde die Seide in den Intimbereich von Männern eingepflanzt, um ihnen nach einer Prostataoperation zu helfen, sich zu erregen. Bei einigen Männern hat das dazu geführt, dass sie bereits drei Monate nach dem Eingriff ziemlich erregt waren. Es wird berichtet, dass die Forscher die hauchdünnen Fäden der goldenen Seidenspinne entnommen haben.

Bei sechs Männern in den 50ern wurden sie an beiden Enden eines durchtrennten Nervs befestigt und - Wochen später - wuchsen die Nerven wieder nach. Auch ihr Sexualtrieb kehrte nur 12 Wochen später zurück. Forscherin Dr. Nina Harke von der Medizinischen Hochschule Hannover in Deutschland sagte: "Spinnenseide ist ein vielversprechendes neues Biomaterial. Es ist sicher, unterstützt die Nervenregeneration und ist zäh und elastisch."