OnlyFans-Model spricht über Mobbing in Erotik-Szene

Die 32-jährige Sara Blake Cheek, Mutter von vier Kindern und erfolgreiche OnlyFans-Model mit einem jährlichen Einkommen von etwa 480.000 US-Dollar, erhebt schwere Vorwürfe gegenüber ihrer Gemeinschaft. In einem emotionalen Bericht der "Daily Mail" offenbart sie, dass sie und ihre Familie intensivem Mobbing und Diskriminierung ausgesetzt sind.

OnlyFans machte sie reich

Als ehemaliges Playboy-Covergirl sieht sich Cheek mit Anfeindungen von Nachbarn, Trainern und sogar der örtlichen Feuerwehr konfrontiert. Ein besonders schockierender Vorfall ereignete sich im Oktober während eines Eishockeyspiels, bei dem Cheek und ihr neunjähriger Sohn Camden beschimpft und bedroht wurden. Die Familie erhielt daraufhin eine E-Mail, die den Ausschluss von der örtlichen Eishockeyeinrichtung verkündete.

Besonders belastend sind die Vorfälle, die ihre Kinder betreffen. Cheeks siebenjähriger Sohn wurde aufgrund ihrer Tätigkeit auf OnlyFans von der Schule suspendiert, was die Mutter als demütigend empfand. In einem Interview mit "The Star" betonte sie, dass ihre Arbeit vergleichbar sei mit der von Schauspielern in sexuell expliziten Szenen und sie sich missverstanden fühle.

Nach einer Phase des Homeschoolings entschied sich Cheek dazu, ihren Sohn an einer anderen Schule anzumelden.