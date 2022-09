Frau von Geist 'belästigt': Jetzt kennt sie den Angreifer

Die Frau bemerkte, dass ein "Gespenst" in ihr Schlafzimmer eindrang und sie im Schlaf berührte und küsste.

Eine Frau, die immer wieder von einem "Geist" belästigt wurde, fand erst durch eine Überwachungskamera die Identität des Angreifers heraus. Nach den ersten "Attacken" installierten sie und ihr Freund eine versteckte Kamera und machten eine schockierende Entdeckung.

Die Frau aus Singapur wohnte in einer Sozialwohnung des Housing and Development Board (HDB), als sie bemerkte, dass ein "Phantom" sie im Schlaf berührte und küsste. Vor einem Gericht in Singapur sagte sie, dass sie an der Brust und im Schritt berührt wurde, aber dass sie nur einen "dunklen Schatten" sehen konnte.

Die Überwachungskameras zeigten später, dass es sich um ihren Vermieter, 38, handelte und nicht um etwas aus dem paranormalen Bereich. Er wurde verhaftet und plädierte auf "nicht schuldig" in zwei Fällen von unsittlicher Körperverletzung.

Sie sagte, dass sie nach einer Party im Bett aufwachte und auf den Mund geküsst und am ganzen Körper betatscht wurde. Zunächst dachte sie, es sei ihr Freund, aber als sie sich umdrehte, sah sie nur einen "dunklen Schatten", und während ihr Freund eine Glatze hatte, hatte dieser "Geist" dichtes Haar.

Dem Vermieter droht nun eine empfindliche Strafe, das Paar hat indes eine neue Wohnung gefunden.