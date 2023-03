Bezeichnete sie als 'Freundin': Lieferbote verging sich an 800 Jahre alter Mumie

Ein Lieferfahrer schlief mit einer 800 Jahre alten Mumie, die er als "spirituelle Freundin" in einer Lebensmitteltüte aufbewahrte.

Ein Lieferfahrer wurde dabei erwischt, wie er eine 800 Jahre alte peruanische Mumie, die er als seine "spirituelle Freundin" bezeichnete, in einer Kühltasche mit sich herumtrug. Julio Cesar Bermejo, 26, nannte die gruselige Leiche Juanita, nachdem er nicht erkannt hatte, dass es sich um den Körper eines Mannes und nicht einer Frau handelte, und gestand in einem Interview, dass er sogar sexuellen Kontakt mit seiner längst verstorbenen Begleiterin hatte.

"Sie schläft in meinem Schlafzimmer mit mir", sagte er einer lokalen Nachrichtenagentur. "Da steht mein Bett, der Fernseher, und daneben liegt Juanita. Ich kümmere mich um sie. Es ist, mit Verlaub, als ob sie meine geistige Freundin wäre." Die Polizei entdeckte Bermejo mit seiner ungewöhnlichen Geliebten beim Biertrinken in einer archäologischen Stätte in Puno, Peru, gesehen wurde.

Es wird vermutet, dass er den Kadaver zu einem Treffen mit Freunden mitgebracht hatte, um ihn herzuzeigen. Bermejo sagte, sein Vater habe ihm die Mumie geschenkt und behauptete, Juanita sei seit 30 Jahren im Besitz der Familie - allerdings erklärte er nicht, wie sein Vater in den Besitz des Artefakts gekommen war.

Nach Angaben der Behörden war Juanita in Wirklichkeit ein erwachsener Mann, der vor 600 bis 800 Jahren im Alter von etwa 45 Jahren starb. "Es ist keine Juanita, es ist ein Juan", scherzte ein Experte des peruanischen Kulturministeriums.