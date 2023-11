Xbox präsentiert zu 'Wonka'-Premiere essbaren Controller

Hergestellt aus 100% reiner Schokolade und verpackt in goldener Eleganz, ist dieser Leckerbissen ein Traum für Naschkatzen und Gamer gleichermaßen.

Die Xbox macht süße Träume wahr! Anlässlich des heiß erwarteten Films "Wonka" von Warner Bros. Pictures präsentiert Xbox ein einzigartiges Spielerlebnis, das die Herzen der Gamer höherschlagen lässt. Die ultimative Plattform für Gaming enthüllt exklusive, vom Film inspirierte Preise, darunter eine Xbox Series X, die dem Zauber von Willy Wonkas legendärer Schokoladenfabrik entspricht - ein Augenschmaus, auch wenn sie nicht essbar ist.

Gewinnspiel

Das Highlight? Die "XBox mit Pralinen" - eine verlockende Box, die den weltweit ersten offiziellen essbaren Xbox-Controller enthält. Hergestellt aus 100% reiner Schokolade und verpackt in goldener Eleganz, ist dieser Leckerbissen ein Traum für Naschkatzen und Gamer gleichermaßen. Die Box umfasst auch einen Xbox Wireless Controller in burgunderrotem Design, inspiriert von Wonkas Mantel im Film, sowie fünf Schokoladentrüffel, perfekt abgestimmt auf das Spielerlebnis.

Die süßen Trüffel-Varianten bieten nicht nur Genuss, sondern auch einen Energieschub für Gamer. Von "Achievement Hunting" bis zum fruchtigen "Dein Zitrus-Sidekick" – jedes Stück ist eine Hommage an die Vielfalt der Xbox Game Pass Spiele.

Aber wie können Fans in den Genuss dieser Leckereien kommen? Einfach Xbox auf X (ehemals Twitter) folgen, den offiziellen Gewinnspiel-Tweet retweeten und mit etwas Glück zu den Gewinnern gehören. Das Gewinnspiel läuft vom 13. November bis zum 14. Dezember 2023.

Xbox bringt die Magie auch in die Microsoft Experience-Zentren in New York, London und Sydney. Inspiriert von Wonkas Motto "Jede gute Sache auf dieser Welt begann mit einem Traum" erwartet Besucher ein faszinierendes Erlebnis mit einem von Wonka inspirierten Display und einer Rätselbox. Die Herausforderung? Das Rätsel zu lösen und die Chance auf exklusive Xbox-Giveaways zu ergreifen.

Der Film "Wonka" verspricht internationale Verzauberung ab dem 6. Dezember, gefolgt von einer landesweiten Premiere am 7. Dezember.