''Nur 30 Urlaubstage'': TikTokerin bekommt Nervenzusammenbruch

Die tägliche Routine von Aufstehen, Arbeiten, Kochen, Schlafen bringt eine TikTokerin an den Rand des Nervenzusammenbruchs. Die junge Frau, trotz Abitur und Studium auf Jobsuche, klagt in einem bewegenden Video über die mangelnde Wertschätzung im Arbeitsleben. "36.000 Euro Brutto im Jahr als Vollzeitangestellte, und dann noch 30 Tage Urlaub. Keine Freizeit, keine Zeit für Partner oder Freunde", so ihre Verzweiflung.

Frau verzweifelt

Mit Tränen in den Augen offenbart sie, einen ungeliebten Job ohne finanziellen Anreiz zu haben. "Wann wachen wir endlich auf und merken, dass wir nicht mehr arbeiten sollten?", fleht sie die Zuschauer an. Doch ihre Worte stoßen auf Unverständnis. Kommentare wie "Willkommen in der Realität" und "Ich arbeite 42-48 Stunden pro Woche Mindestlohn, ohne zu jammern" prasseln auf sie ein.

Die TikTokerin kontert: "Geht es euch allen gut?" In einem weiteren Video verteidigt sie ihre Perspektive, betont, dass sie auf die Missstände im System hinweisen möchte. Einige User zeigen Verständnis und loben die "jüngere Generation", die nicht klaglos akzeptiert, was als gegeben hingenommen wird.