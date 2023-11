Nach Adoption: Blinder Hund läuft 25 km ins Tierheim retour

Nach nur drei Wochen Adoption entschied sich Gary, aus Żuków wegzulaufen. Nach tagelanger Suche tauchte er schließlich, erschöpft aber lebendig, in der Nähe seines ehemaligen Tierheims in Gdynia auf.

In einer herzerwärmenden Geschichte, die sich in Gdynia abspielte, trotzte der zwölfjährige Mischlingsrüde Gary, trotz seiner Sehbehinderung, allen Widrigkeiten, um zu seiner Wahlfamilie zurückzukehren. Nach Jahren auf der Straße fand er zunächst im Tierheim des Vereins Paka dla Zwierzaka ein Zuhause, doch die Verbindung zu einer liebevollen Familie in Żuków zog ihn magisch an.

Wollte wieder retour

Marta Słodnik, Vorsitzende des Vereins, betonte: "Gary hat seine eigene Familie gewählt, und wir respektieren seine Entscheidung." Die ursprünglichen Adoptiveltern verstehen die Situation und suchen nun einen neuen Begleiter. Hania, nun stolze Besitzerin, erklärt: "Gary ist unser Held. Er hat bewiesen, dass die Liebe eines Hundes grenzenlos ist."