Frau hatte Spinne im Ohr: ''Fühlte sich pudelwohl''

Schauriges Erlebnis in Taiwan: Eine 64-jährige Frau wurde tagelang von mysteriösen Geräuschen in ihrem Ohr geplagt, bevor sie endlich einen Arzt aufsuchte. Die Ursache des unheimlichen Raschelns und Klopfens entpuppte sich als unerwarteter Eindringling – eine Spinne hatte es sich im Gehörgang der Dame gemütlich gemacht.

Spinne hatte sich auch gehäutet

Nachdem das anhaltende Geräuschspiel die Frau vier Tage lang quälte, entschloss sie sich, einen Hals-Nasen-Ohrenarzt aufzusuchen. Das Ergebnis dieser ungewöhnlichen Untersuchung wurde nun im New England Journal of Medicine veröffentlicht. Der Arzt entdeckte mit einem Otoskop die Spinne und zeigte der Patientin ein Foto davon. Die Reaktion war nicht weniger als hysterisch: „Die Patientin schrie“, berichtet Dr. Tengchin Wang, Direktor der HNO-Abteilung am Show Chwan Memorial Hospital.

Die etwa zwei Millimeter breite Spinne, vermutlich eine Hasarius Adansoni, auch als Andrason-Springspinne bekannt, hatte es sich im Ohr der Dame gemütlich gemacht und sich sogar einmal gehäutet. Der Arzt entfernte das unerwünschte Gastgeschenk mit einem Saugrohr. Entwarnung gab es jedoch: Die Spinne verursachte keinen großen Schaden.

Experten raten bei derartigen Vorfällen zur Ruhe und einem sofortigen Besuch beim HNO-Arzt. „Insekten und Spinnen im Ohr sollten von Ärzten entfernt werden“, betont Dr. Neelima Tummala von der George Washington Medical Faculty Associates. Eigene Entfernungsversuche könnten das Trommelfell beschädigen. Unappetitlich, aber nicht ungewöhnlich – Forschungen zufolge machen Insekten und Spinnen bis zu 18 Prozent aller Fremdkörper im Gehörgang aus.