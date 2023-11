'Adults Only': In dieses Restaurant dürfen nur Erwachsene

Die Entscheidung stößt auf geteilte Meinungen. Im Internet haben Kunden heftig reagiert, einige verteidigen das Verbot, während andere die Betreiber scharf kritisieren.

Das "Schipperhus" in Dierhagen setzt auf exklusive Ruhe. Das Restaurant hat jedoch eine ungewöhnliche Regel eingeführt: Kinder unter zwölf Jahren dürfen nicht mehr rein. Das Betreiber-Ehepaar, Ricarda und Stefan Biebl, begründet diesen Schritt mit "unschönen Ereignissen" in der Vergangenheit. Die Wirtin erinnert sich an einen Vorfall, bei dem ein dreijähriges Kind das Lokal mit Buntstiften bemalte und Essen herumwarf. Doch die Schuld sieht sie nicht bei den Kleinen, sondern bei den Eltern: "Das große Problem sind nicht die Kinder – sondern die Eltern."

Aufregung um Entscheidung

Die Entscheidung stößt auf geteilte Meinungen. Im Internet haben Kunden heftig reagiert, einige verteidigen das Verbot, während andere die Betreiber scharf kritisieren. Auch andernorts scheint die Kinderfreundlichkeit zu schwinden: Ein Londoner Café lässt keine Kinder unter fünf Jahren rein, und sogar in der Luft gibt es "kinderfreie" Flüge.

Ricarda Biebl betont, dass die Verantwortung bei der Erziehung liege. Sie beklagt, dass viele Eltern ihre Kinder im Restaurant nicht im Griff haben und mehr mit dem Handy beschäftigt sind als mit der Erziehung. Der Pädagoge Albert Wunsch sieht dies als Symptom einer übermäßigen Verwöhnung: "Aufgeweichte Jammergestalten" seien die Kinder heute, da Eltern ihnen zu viel erlauben. Psychologe Rüdiger Maas stimmt zu, dass Helikoptereltern die Lebensfähigkeit der jungen Generation beeinträchtigen.