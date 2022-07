Protz-Alarm: Kylie Jenner braucht für 12 Minuten Flug Privatjet

In den sozialen Medien erntet Kylie Jenner einen Shitstorm. Der Grund: Nach einem Social-Media Post legte Jenner gemeinsam mit ihrem Partner Travis Scott eine Flugstrecke von rund 12 Minuten zurück. Mit dem Auto hätte die Strecke an die 40 Minuten gedauert. Dazu schrieb sie die Bildunterschrift: "Willst du meinen oder deinen nehmen?"

Während der Post bei den Familienmitgliedern auf positive Reaktionen stieß - Kris Jenner kommentierte "Entscheidungen", während Kourtney Kardashian mit "Deine bitte" antwortete -, kritisierten viele Jenner wegen der Umweltauswirkungen von Privatjets. Laut Transport & Environment stoßen diese Flugzeuge in nur einer Stunde zwei Tonnen CO2 aus und sind fünf bis 14 Mal umweltschädlicher als kommerzielle Flugzeuge.

In einem Kommentar, der inzwischen mehr als 45.000 Mal geliked wurde, fragte eine Person: "Warum muss ich meinen Fleischkonsum einschränken und Papierstrohhalme benutzen, während das eine Prozent für einen Tagesausflug nach Palm Springs tonnenweise Kohlenstoff in die Atmosphäre pumpen darf?" Ein anderer sagte: "Deshalb müssen wir die Reichen besteuern".

Ein Dritter wies auf die "Heuchelei" hin, wenn Jenner das nächste Mal "Beiträge zur globalen Erwärmung" macht.

