TikTokerin weint, weil sie sich Weihnachten nicht leisten kann

Abbie Palmer, eine Influencerin in England, bricht in einem viralen Video in Tränen aus, als sie ihre finanzielle Notlage offenbart. Mit nur 700 Euro monatlich nach Abzug der Fixkosten steht ihr ein düsteres Weihnachtsfest bevor.

Trauriges Video

Im bewegenden Clip erklärt Palmer, warum sie sich dieses Jahr weder Arztbesuche noch Weihnachtsgeschenke leisten kann. Das Video hat über vier Millionen Views und tausende Kommentare auf sich gezogen.

„Ich war im Aldi und dachte an die Weihnachten meiner Mutter“, schluchzt Palmer. „Plötzlich wurde mir klar, dass ich mir das dieses Jahr nicht leisten kann!“ Mit knapp 700 Euro pro Monat bleibt nach Abzug aller Fixkosten kaum Spielraum.

© AbbiePalmer/tiktok

„Normalerweise plane ich 300 Pfund pro Geschenk und Kind ein“, gesteht die zweifache Mutter. „Aber dieses Jahr werden es nur 100 Pfund sein!“ Die Angst vor Arztkosten hindert sie daran, dringende medizinische Termine wahrzunehmen.

In ihrem viralen Video prangert Palmer die hohen Politiker-Gehälter an: „Parlamentarier brauchen keine 40 Pfund für das Mittagessen!“, fordert sie. „Sie sollten wie wir alle ein Sandwich essen.“ Ihre Botschaft an die Regierung: Streicht unnötige Kosten und entlastet die Bürger!