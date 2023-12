Frau (34) erwischt Freund mit Fremder: Dann dreht sie durch

Besonders pikant wurde die Situation, als die wütende Frau während ihres Ausrasters sich auch noch nackt auszog.

In den Straßen von Bedford-Stuyvesant in New York spielte sich kürzlich ein Liebesdrama ab, das die Nachbarn sprachlos machte. Eine aufgebrachte 34-jährige Frau entdeckte ihren Freund in flagranti mit einer anderen Frau in ihrer gemeinsamen Wohnung. Rasend vor Wut setzte sie ein Zeichen und warf kurzerhand sämtliche Habseligkeiten ihres untreuen Partners aus dem sechsten Stock.

Drehte völlig durch

Das Boulevardblatt "New York Post" berichtete über den Vorfall, der die Aufmerksamkeit der Nachbarschaft auf sich zog. Augenzeugen filmten, wie nicht nur Kleidungsstücke des mutmaßlichen Betrügers, sondern auch Vasen, ein Hocker, ein Spiegel und diverse Küchenutensilien in hohem Bogen in die Tiefe stürzten. Die Polizei sperrte den Bereich ab, während der wohl geschockte Freund verzweifelt versuchte, einige seiner Habseligkeiten zu retten.

Besonders pikant wurde die Situation, als die wütende Frau während ihres Ausrasters auch noch nackt wurde. Ein auf TikTok veröffentlichtes Video zeigt, wie sie Jeans und Unterwäsche gen Himmel schleudert. Die Social-Media-Gemeinde ist sich einig: "Wenn er fremdgegangen ist, macht sie alles richtig."

Die Nachbarn zeigten sich fassungslos, denn bisher hatten sie aus der Wohnung des Paares nie Streitgeräusche vernommen. Obwohl nur der Name der Frau im Mietvertrag stand, lebte das Paar fast fünf Jahre lang zusammen.