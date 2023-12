Mann drohte Klo zu sprengen: Doch Bombe hatte er keine

Die Polizei fand den Mann in einem anderen Lokal einen Block weiter, wo er behauptete, er habe gar keine Drohungen ausgesprochen

Ein 30-jähriger Mann soll in einem Restaurant in New Orleans gedroht haben, das Lokal in die Luft zu sprengen, obwohl der Gast behauptete, er wolle lediglich "die Toilette sprengen", indem er seinen Darm entleert.

Kurioser Fall

Die Polizei fand den Mann in einem anderen Lokal einen Block weiter, wo er behauptete, er habe gar keine Drohungen ausgesprochen, sondern nur seine gastrointestinalen Absichten in der Toilette von Willie's Chicken Shack beschrieben.

Die Polizei beschuldigte ihn in zwei Fällen der Übermittlung falscher Informationen über eine geplante Brandstiftung.