''Bist du deppat'': Dieser Busen kostete 50.000 Euro

Ein Model begeisterte diese Woche ihre Fans, als sie ihre riesigen I-Körbchen in einem winzigen Bikini zur Schau stellte.

Die Instagram-Follower von Paige British konnten sich jedoch nicht verkneifen, ein paar freche Bemerkungen zu machen, als die Frau ihre Kurven zur Schau stellte. Auf dem Schnappschuss zeigte Paige, 28, ihre Brust in einem winzigen goldenen Bikini, als sie einen Sonnenurlaub auf den Malediven genoss. Und ihre Bademode blieb gerade noch so an Ort und Stelle, als sie über ihre chirurgisch vergrößerte Brust gestreckt wurde.

Ist "voll mit Plastik"

Paige prahlt oft damit, dass sie "voll mit Plastik" ist und sich insgesamt 14 Operationen unterzogen hat. Das Model aus Cheshire hat insgesamt satte 80.000 Pfund für ihr Aussehen ausgegeben - davon allein 40.000 Pfund für ihre Brüste.

Ein User: "Ich chille gerade mitten im Ozean. Wo ist dein Lieblingsort auf der Welt?" Ein anderer fügte hinzu: "Ich bin gerade gegen eine Straßenlaterne gelaufen, weil ich nicht wegschauen konnte." Einer anderer meinte nur sinngemäß: "bist du deppat"