Rockstar mit neuer Mega-Ankündigung zu GTA 6

Alles begann letzten Monat, als Rockstar Games auf X ein lang erwartetes Update für die Fangemeinde bereitstellte.

Es ist wohl das meisterwarteste Game aller Zeiten: GTA 6. Doch bald soll die lange Wartezeit vorbei sein und der neue Teil der Spiele-Reihe erscheinen. "1998 wurde Rockstar Games mit der Idee gegründet, dass Videospiele für die Kultur genauso wichtig werden könnten wie jede andere Form der Unterhaltung, und wir hoffen, dass wir in unserem Bemühen, Teil dieser Entwicklung zu sein, Spiele geschaffen haben, die ihr liebt", heißt es in dem Tweet.

Offiziell: Rockstar kündigt ersten Trailer von neuem GTA an

Rockstar macht Ankündigung

"Wir freuen uns sehr, euch mitteilen zu können, dass wir Anfang Dezember den ersten Trailer zum nächsten Grand Theft Auto veröffentlichen werden. Wir freuen uns auf viele weitere Jahre, in denen wir diese Erfahrungen mit euch allen teilen können." Und in einem Posting auf X verriet Rockstar Games heute, dass der erste Trailer am 5. Dezember um 9 Uhr ET (15:00 bei uns) veröffentlicht wird.