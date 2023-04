79-Jährige bei Brand in Wien-Floridsdorf gestorben

Bei einem Zimmerbrand in Wien-Floridsdorf ist am frühen Dienstagabend eine 79-Jährige Frau ums Leben gekommen.

Laut Christian Feiler, Sprecher der Berufsfeuerwehr, und Polizeisprecher Philipp Haßlinger wurden die Einsatzkräfte um 18.40 Uhr in die Ruthnergasse alarmiert. Die Berufsfeuerwehr rückte mit sieben Fahrzeugen und 33 Mitarbeitern an. Mit einer Löschleitung wurden die Flammen über das Stiegenhaus unter Atemschutz bekämpft.

In der Brandwohnung entdeckten sie die leblose Frau und brachten sie in einen rauchfreien Bereich. Die Einsatzkräfte begannen sofort mit der Reanimation, das blieb aber ohne Erfolg. Nach etwas über einer Stunde war das Feuer unter Kontrolle. Die Feuerwehr kontrollierte die Nachbarwohnungen, da der Brand für starke Rauchentwicklung gesorgt hatte. Weitere Menschen wurden nicht in Mitleidenschaft gezogen. Während des Einsatzes war die Ruthnergasse gesperrt.

Ursache für das Feuer noch unklar

Unklar war zunächst die Ursache für das Feuer. Die Brandgruppe des Landeskriminalamtes übernahm die Ermittlungen. Für Fremdverschulden fanden sich bisher keine Hinweise, die Ermittlungen waren aber noch nicht abgeschlossen. Vermutungen bewegten sich vor allem in die Richtung, dass die Frau mit einer brennenden Zigarette eingeschlafen sein könnte.