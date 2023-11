GTA6-Ankündigung ist meistgelikter Gaming-Tweet aller Zeiten

Die Vorfreude auf ein neues Grand Theft Auto-Spiel von Rockstar hat sich seit fast einem Jahrzehnt aufgebaut, obwohl es noch nicht einmal einen offiziellen Screenshot oder eine Beschreibung gab - aber das sollte sich nächsten Monat ändern.

Anfang letzter Woche hat Rockstar endlich den Mund aufgemacht und angekündigt, dass der erste GTA 6-Trailer Anfang Dezember erscheinen wird.



All die aufgestaute Energie seit der Veröffentlichung von GTA 5 im Jahr 2013 hat sich nun endlich entladen, denn der Tweet, der die Enthüllung des Trailers ankündigte, wurde innerhalb von 24 Stunden zum meistgelikten Tweet im Zusammenhang mit Spielen überhaupt.

We are very excited to let you know that in early December, we will release the first trailer for the next Grand Theft Auto. We look forward to many more years of sharing these experiences with all of you.



Thank you,

Sam Houser