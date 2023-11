Mieten absurd hoch: Jetzt werden Betthälften vermietet

''Ich suche eine unkomplizierte Frau, die sich das Hauptschlafzimmer und das eine Queen-Bett teilt'', hieß es in der Anzeige.

In einem TikTok-Posting im letzten Monat wies die in Toronto ansässige Immobilienmaklerin Anya Ettinger auf einen Beitrag auf Facebook Marketplace hin, in dem jemand anscheinend anbot, ein halbes Bett für 900 kanadische Dollar (650 US-Dollar) pro Monat zu vermieten.

Absurde Mieten

"Ich suche eine unkomplizierte Frau, die sich das Hauptschlafzimmer und das eine Queen-Bett teilt", hieß es in der Anzeige. "Ich habe zuvor das Schlafzimmer, das nur ein Doppelbett hat, mit einer Mitbewohnerin geteilt, die ich auf Facebook gefunden habe, und es hat perfekt funktioniert!"

Der Facebook-Beitrag wurde später gelöscht, aber Ettingers Video wurde bereits über 600.000 Mal aufgerufen. Sie sagte, dies sei ein Zeichen dafür, wie schlecht es um den Mietmarkt in Toronto bestellt ist, der laut einem Bericht der Kleinanzeigenseite Kijiji vom Juni der zweitteuerste in Kanada ist.