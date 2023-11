Ärzte helfen Patienten: Doch dann passiert Unglaubliches

Inmitten eines Notfalleinsatzes ereignete sich ein unglaublicher Vorfall.

Während Sanitäter in Washington einen Patienten in seiner Wohnung versorgten, wurde der Rettungswagen vor dem Gebäude gestohlen. Ein aufmerksamer Passant beobachtete, wie eine Frau in den Wagen sprang, blitzschnell eine Sanitätsuniform anzog und versuchte, den Motor zu starten.

Mit quietschenden Reifen brauste die Diebin davon, durchstreifte die Straßen mit dem rot-weißen Einsatzfahrzeug, hupte wild und gestikulierte aus dem Fahrerfenster. Eine Verfolgungsjagd entfaltete sich, als Polizisten des Metropolitan Police Department sich an die Stoßstange des gestohlenen Krankenwagens hefteten. Schließlich gelang die Verhaftung der rasanten Autodiebin, die als Francine Lula Hilton identifiziert wurde.

Die 46-jährige Hilton muss sich nun vor Gericht wegen Diebstahls und Flucht vor der Polizei verantworten.