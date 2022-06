Der 30-jährige Jason Lenzi baute das Kino, da er den Tieren ebenfalls ein einmaliges Kinoerlebnis schenken wollte.

Herzergreifende Story eines Mannes, der ein echtes Herz für Tiere bewies. Videos zeigen, wie Jason, der in der Videoproduktion arbeitet, das gesamte Kino in zwei Monaten und für 600 Dollar von Grund auf neu gebaut hat.



Als Leinwand diente ein altes Tablet, das seinen eigenen Eichhörnchenfilm abspielte, und er baute einen Miniatur-Verkaufsstand, den er mit Leckereien füllte. Jason fügte LED-Lichtstreifen für die Atmosphäre hinzu, Popcornschalen mit eichhörnchenfreundlichen Leckereien und schließlich handgefertigte Werbeplakate für den Film.





© SWNS ×

"

Außerdem

"

Außerdem installierte er vier Kameras im Inneren, um die Aktivitäten der Eichhörnchen zu überwachen, und stellte das Kino in seinem Garten auf.Jason sagte:Ich liebe es, Dinge zu bauen und zu gestalten. Ich dachte, dies wäre das perfekte Projekt, um mich selbst und meine Baufähigkeiten herauszufordern und meine Zeit sinnvoll zu nutzen.wollte ich wirklich wissen, was die Eichhörnchen mit ihrem eigenen Mini-Kino machen würden! Ehrlich gesagt haben sie es geliebt!, so der US-Amerikaner.