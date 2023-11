Frauen-Abfahrt auf dem Matterhorn abgesagt

Wegen starken Windes und schlechter Prognose ist die für Samstag geplante erste von zwei Ski-Weltcup-Abfahrten der Frauen auf dem Matterhorn mit dem Ziel oberhalb von Cervinia (Italien) abgesagt worden.

Die Lifte konnten in der Früh nicht plangemäß in Betrieb gehen, das Programm inklusive Besichtigung war zunächst verschoben und das Rennen um 12.30 Uhr neu angesetzt worden. Um 10.15 Uhr gab es mit der Absage eine endgültige Entscheidung. Für Sonntag ist um 11.45 Uhr (live ORF 1) eine weitere Abfahrt angesetzt.

"Es ist stürmisch, die Gondelfahrt war schon ziemlich aufregend. Die Piste war an sich gut, aber aufgrund des Windes ist es nicht fahrbar", sagte ÖSV-Cheftrainer Roland Assinger. Sonntag ist der nächste Versuch geplant. "Positiv bin ich immer, das werde ich den Rennläuferinnen so vermitteln, dass wir es noch einmal probieren. Gut schlafen, dann in der Früh aus dem Fenster schauen und hoffen, dass es doch irgendwann einmal geht. Die Veranstalter hätten es sich wirklich verdient." Die Athletinnen seien Profis genug, dass sie mit solchen Situationen umgehen können, fügte er an.

In der Vorwoche konnten die Männer bei ihrem Matterhorn-Abstecher nur ein Training absolvieren, die weiteren geplanten sowie die beiden Abfahrten fielen wegen Windes oder Schneefalls aus. Bei den Frauen war bisher insgesamt auch nur eines von drei Trainings durchführbar. In der Vorsaison konnte keines der Rennen bei Frauen oder Männern stattfinden.