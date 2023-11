Voll auf Drogen: Nackte Frau will auf Flughafen Männer küssen

Frauen attackierte sie, zerrte an deren Haaren, während sie versuchte, Männer zu küssen.

Am vergangenen Freitag sorgte eine skurrile Episode für Aufsehen am Flughafen Nuevo Pudahuel in Santiago (Chile). Eine 29-jährige Frau, offensichtlich von halluzinogenen Pilzen beeinflusst, durchquerte das Terminal in vollkommener Nacktheit und belästigte wahllos Passanten.

Irre Aktion

Ihre Handlungen ließen auf ungewöhnliche sexuelle Präferenzen schließen: Frauen attackierte sie, zerrte an deren Haaren, während sie versuchte, Männer zu küssen. Ein auf X (ehemals Twitter) geteilter Clip zeigt, wie sie eine Frau angreift, doch die Reaktion ihrer Begleitung überraschte sie. Der Beschützer stieß die Verwirrte kraftvoll weg, um seine Begleitung zu verteidigen.

Die Frau blieb benommen, aber unverletzt liegen. Zeugen alarmierten die Polizei, die rasch eintraf und die junge Frau festnahm. Laut der chilenischen Zeitung "La Cuarta" äußerte die Frau, durch den Konsum halluzinogener Pilze über die Stränge geschlagen zu haben. Sie sei völlig zugedröhnt zum Flughafen gefahren, um ihre Mutter zu besuchen.

Der genaue Ort ihrer Entkleidung bleibt ungeklärt. Die Staatsanwaltschaft ließ die Frau frei, warnte sie jedoch. Kurioserweise tauchte kurz darauf ein Video von einem nackt joggenden Mann in Santiago auf. In den sozialen Medien wird nun scherzhaft darüber spekuliert, ob dieser Mann etwas mit der Frau zu tun hat