Oma (64) rappt bei 50 Cent-Konzert textsicher mit

Ein Konzert von 50 Cent in Birmingham wurde unerwartet von einer unvergleichlichen Tanzperformance torpediert. Die Hauptrolle? Nicht der Rap-Superstar selbst, sondern die 64-jährige Jane Farquharson, die mit ihrem enthusiastischen Tanz im Publikum viral ging.

Der Rapper selbst teilte ein Video ihres Auftritts auf seinem X-Account und schwärmte: "Sie war mit Abstand die coolste Person bei meiner Show heute Abend, sie hat mit mir gerockt." Das Video verbreitete sich rasend schnell und erreichte Millionen von Aufrufen.

The coolest person at my show tonight by far, she was rocking wit me .????Birmingham second show. LOL #bransoncognac #lecheminduroi pic.twitter.com/P9b7mMcL58