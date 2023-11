Ernst gemeint? Snoop Dogg will aufhören zu Kiffen

Helene Fischer kündigt Hammer-Auftritt bei "Wetten, dass..?"-Finale an Am 25. November wird Thomas Gottschalk zum wirklich allerletzten Mal bei "Wetten, dass.." waghalsige Kandidaten und Internationale Superstars in Offenburg begrüßen. Musikalisch hat sich jetzt ein absolutes Hammer-Duett von Helene Fischer angekündigt.