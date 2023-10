Forscher finden versteinerte Fußabdrücke: Und sind schockiert

Die Abdrücke wurden auf eine Zeit datiert, in der viele Wissenschaftler glaubten, dass Eisschilde die menschliche Bewegung nach Nordamerika blockierten.

Versteinerte Fußabdrücke, die in New Mexico entdeckt wurden, erschütterten die archäologische Welt, als sie im Jahr 2021 veröffentlicht wurden. Die Radiokohlenstoffdatierung datierte die Abdrücke auf 21 000 bis 23 000 Jahre und veränderte damit drastisch das heutige Verständnis davon, wann der Mensch nach Nordamerika kam.

Neue Entdeckungen

Das ursprüngliche Alter der Fußabdrücke wurde von Archäologen mit dem Hinweis zurückgewiesen, dass die zur Datierung der Fußabdrücke verwendeten Wasserpflanzen Kohlenstoff aus Atomen im Wasser und nicht aus der Luft aufnehmen können, was die Ergebnisse verfälschen kann.

Jetzt wurde in der Fachzeitschrift Science eine Folgestudie veröffentlicht, die die ursprüngliche Datierung bestätigt.

"Wir waren von unseren ursprünglichen Altersangaben sowie den starken geologischen, hydrologischen und stratigraphischen Beweisen überzeugt, wussten aber, dass eine unabhängige chronologische Kontrolle von entscheidender Bedeutung war", so Kathleen Springer, Forschungsgeologin beim U.S. Geological Survey und Mitautorin der neuen Studie, in einer Pressemitteilung.