Chicago hat eine Legende verloren, die die Welt inspirierte: Dorothy Hoffner, die mit 104 Jahren zur ältesten Fallschirmspringerin der Welt wurde, ist gestorben.



Die Seniorin, die erst vor einer Woche ihren historischen Sprung wagte, wurde am Montag vom Personal des Seniorenheims Brookdale Lake View in Chicago leblos aufgefunden. Ihr enger Freund und Pfleger Joe Conant bestätigte die traurige Nachricht, dass sie am Sonntagabend im Schlaf verstorben war.

Erster Sprung mit 100 Jahren

Dorothy hatte sich ein ehrgeiziges Ziel gesetzt: Einen Weltrekord als älteste Fallschirmspringerin aufzustellen. Mit 100 Jahren unternahm sie ihren ersten Sprung und arbeitete hart, um diesen Traum zu verwirklichen. Ihr Tandemspringer Derek Baxter und eine begeisterte Unterstützungsgemeinschaft halfen ihr, dieses Ziel zu erreichen.



Nach ihrem Rekordsprung strahlte sie und sagte: "Wunderbar. Aber auch dort oben war es wunderbar. Das Ganze war entzückend. Es hätte nicht besser sein können."



Dorothy Hoffner eroberte den Titel der ältesten Fallschirmspringerin der Welt, den zuvor Rut Linnéa Ingegärd Larsson aus Schweden innehatte. Dieser Titel wurde Larsson im Mai 2022 von Guinness World Records verliehen, als sie 103 Jahre alt war. Dorothy Hoffner übertraf diesen Rekord mit bemerkenswerter Energie und Lebensfreude.