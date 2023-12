Arzt stahl ungeborenes Baby der Mutter und verkaufte es

Misstrauisch geworden, begann die Familie eigene Nachforschungen. Die schreckliche Wahrheit kam ans Licht: Die Ärzte hatten das Baby verkauft. Die Polizei ermittelte, und die mutmaßlichen Kinderhändler gestanden ihre Tat.

Ein entsetzliches Verbrechen erschüttert: Zwei Ärzte in einem Krankenhaus im indischen Bundesstaat Uttar Pradesh sollen versucht haben, ein neugeborenes Baby zu verkaufen. Um ihre skrupellose Tat zu vertuschen, logen sie der Mutter eine grausame Geschichte vor.

Albtraum-Tat

Der Albtraum für jede werdende Mutter begann am 29. Oktober, als die hochschwangere Pushpa Devi (28) in ein Privatkrankenhaus in Judi Kuiya zur Entbindung ging. Dr. Hafizur Rehman (50) überredete sie zu einem sofortigen Kaiserschnitt, angeblich, um das Leben des Kindes zu retten. Die besorgte Mutter stimmte zu.



Nach dem Eingriff teilten die Ärzte, einschließlich Oberarzt Dr. Akram Jamal (40), der erwachten Pushpa Devi eine grauenhafte Lüge mit: Das Baby sei angeblich tot geboren. Sie entließen die trauernde Mutter nach sieben Tagen, ohne ihr das vermeintlich tote Kind zu zeigen.



Misstrauisch geworden, begann die Familie eigene Nachforschungen. Die schreckliche Wahrheit kam ans Licht: Die Ärzte hatten das Baby verkauft. Die Polizei ermittelte, und die mutmaßlichen Kinderhändler gestanden ihre Tat, ohne den Betrag zu nennen.



Das entführte Baby wurde in einem benachbarten Landkreis gefunden und nach einem Monat wieder mit seinen leiblichen Eltern vereint.