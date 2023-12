Horror-Buscrash fordert 14 Tote

14 Tote und zahlreiche Verletzte.

Bei einem Busunglück sind in Thailand mindestens 14 Menschen ums Leben gekommen, viele weitere Passagiere wurden teils schwer verletzt. Ein Doppeldecker-Bus mit 49 Insassen sei in der Nacht auf Dienstag in der Provinz Prachuap Khiri Khan etwa 300 Kilometer südlich von Bangkok gegen einen Baum geprallt, berichteten Medien unter Berufung auf die Polizei.

Thailand hat eine der weltweit höchsten Unfallraten im Straßenverkehr, die jedes Jahr zu Tausenden von Todesfällen führt. Viele führen dies auf die schlechten Sicherheitsstandards auf den stark befahrenen Straßen des Landes zurück.

Allein im Jahr 2022 kamen nach Angaben des thailändischen Road Accidents Data Centre 15.000 Menschen auf Thailands Straßen ums Leben.