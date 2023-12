Mutter rettet Tochter (5) vor Hai: Stirbt selbst dabei

Ein erschütterndes Video, das in den sozialen Medien kursiert, zeigt Rettungskräfte, die die verletzte Frau ans Ufer tragen.

Ein idyllischer Tag am Strand von Melaque in Mexiko endete in einem Albtraum, als eine 26-jährige Mutter Opfer eines tödlichen Hai-Angriffs wurde. Am 2. Dezember geschah das Unglück nur 25 Meter vom Ufer entfernt. Rafael Araiza, Leiter des Zivilschutzbüros, bestätigte den Vorfall und berichtete, dass die Mutter heldenhaft ihre fünfjährige Tochter vor dem Raubfisch rettete, bevor sie selbst zum Opfer wurde.

Frau verstarb kurz nach Angriff

Ein erschütterndes Video, das in den sozialen Medien kursiert, zeigt Rettungskräfte, die die verletzte Frau ans Ufer tragen. Laut örtlicher Feuerwehr und Zivilschutz hatte die Behörde zunächst einen Hilferuf erhalten, dass jemand Schwierigkeiten beim Verlassen des Wassers hatte. Bei der Ankunft stellten sie jedoch fest, dass die Frau tragischerweise bereits durch einen Hai-Angriff ums Leben gekommen war, wobei ein Bein abgetrennt wurde. Unglaublicherweise blieb ihre kleine Tochter unverletzt.

Als Reaktion auf das Drama sperrten die Behörden vorsorglich die Strände der Südküste Mexikos und setzten rote Flaggen ein, um auf das Schwimmverbot hinzuweisen. Die Hotelvereinigung unterstützt diese Maßnahmen, um die Sicherheit der Strandbesucher zu gewährleisten.