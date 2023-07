Horrorunfall beim Rasenmähen: Mann verliert Leben durch abgetrennten Penis!

Es bleibt unklar, wie es dazu kommen konnte, dass der Gärtner ausgerechnet diese gefährliche Schleifscheibe bei der Gartenarbeit verwendete.

Beim Rasenmähen in einer Parkanlage in Nong Bua Lamphu ereignete sich ein schrecklicher Vorfall, der tödlich endete. Praditsin Chuypad, ein 39-jähriger Gärtner, wollte mit einem aufgemotzten Rasentrimmer seine Arbeit schneller erledigen - doch dieser Leichtsinn wurde ihm zum Verhängnis. Plötzlich löste sich ein Metallteil und traf ihn im Unterleib, wodurch sein Penis abgetrennt wurde. Der Mann verblutete noch am Unfallort, und seine Leiche wurde später von der Polizei entdeckt.

Horror-Unfall

Ermittler fanden in der Nähe des Toten zwei Klingen - eine herkömmliche Rasentrimmerklinge und eine Schleifscheibe für einen Winkelschleifer, die offensichtlich zerbrochen war. Es bleibt unklar, wie es dazu kommen konnte, dass der Gärtner ausgerechnet diese gefährliche Schleifscheibe bei der Gartenarbeit verwendete.

Der Parkverwalter, Waen Visetsakda, berichtete gegenüber dem Nachrichtenportal "Thaiger", dass er Praditsin Chuypad mit der Pflege der Grünfläche beauftragt hatte. Die Arbeiten sollten an diesem Tag abgeschlossen sein, doch möglicherweise stand der Gärtner unter Zeitdruck. Er erhoffte sich von seinem aufgemotzten Rasentrimmer eine enorme Zeitersparnis. Leider zahlte er für diesen Leichtsinn mit seinem Leben.